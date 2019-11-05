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Офицер рязанского СОБР выиграл чемпионат Росгвардии по рукопашному бою

В Москве завершился чемпионат Центрального округа Росгвардии по рукопашному бою, приуроченный к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова.

За призы турнира боролись более 120 опытных спортсменов из Центрального округа Росгвардии, в том числе и сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области.

По итогам турнира, офицер рязанского СОБР Владимир Ч. стал победителем чемпионата в весовой категории до 85 кг.

В весовой категории до 75 кг замкнул тройку лидеров офицер рязанского СОБР Артем М.

Победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали и грамоты.

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