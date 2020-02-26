Обзор новостей Рязани за 25 февраля

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

Появилась программа Масленичных гуляний. Известно, что праздник «Душа моя – Масленица!» пройдёт в ЦПКиО. В программе: «Обжорные ряды» и большая ярмарка, выступление рязанских коллективов, театрализованный спектакль, игры, конкурсы и молодецкие забавы, покорение ярмарочного столба и выступление кавер-группа «HOT STUFF».

В Рязани увеличится количество автобусов и троллейбусов. Сейчас в Рязани 200 единиц общественного транспорта. Михно отметил, что к выходу на маршруты готовится 78 троллейбусов, поступивших из Москвы. 12 машин уже отремонтированы, остальные ещё проходят капремонт.

В опросе о строительстве школы в Лесопарке побеждают сторонники. Напомним, провести опрос предложил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Позднее своим мнением по этому поводу поделился общественный жилищный инспектор регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области, эксперт по вопросам ЖКХ Анатолий Кочура.

В городе Пронске Рязанской области нетрезвые девушка и её спутник набросились с кулаками на припаркованные автомобили. Мужчина и девушка стали бить сначала кулаками, а затем ногам по припаркованным на стоянке машинам. Хозяевам транспорта удалось отогнать дебоширов на безопасное расстояние. Девушка предложила им исполнить стриптиз на капоте.

Рязанец снял на видео маршрутку, едущую по городу с открытой дверью. По словам рязанца, запись он сделал в маршрутке №70. На видео можно заметить, что задняя дверь микроавтобуса держится только на ремне.