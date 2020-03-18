Обвиняемый в убийстве в Рязани ветерана ВОВ Павла Макеева и его супруги Максим Куприн рассказал, как готовился к преступлению. Видео с его показаниями опубликовал телеканал «Город».



По словам Куприна, в квартиру к пенсионерам он шёл, чтобы совершить кражу. Некая девушка сообщила ему, что у хозяев много денег. Чтобы не оставлять отпечатки, молодой человек взял с собой перчатки. Молоток он захватил, потому что «у дедушки был пистолет».



Сначала задержанный вины не признавал, но затем изменил свои показания. В частности, после того как пришли результаты генетической экспертизы. Они показали, что в квартире и рядом с домом был обнаружен его генотип.



За убийство пожилых людей молодому человеку может грозить и пожизненное заключение.

