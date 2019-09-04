Обиженный рязанец угрожал убить директора магазина молотком

Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани пресекли угрозы убийством, которые, потрясая молотком, высказывал в магазине 32-летний рецидивист. Злоумышленника задержали на месте преступления. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию вчера около 9 часов утра обратилась работница магазина, расположенного в Рязани на улице Молодцова. Женщина сообщила, что в торговом зале нетрезвый незнакомый мужчина угрожает молотком убить директора магазина.



Участковые уполномоченные полиции немедленно выехали на вызов. Полицейские в торговом зале магазина утихомирили пьяного мужчину и отобрали у него молоток. Выяснилось, что несколько минут назад этот 32-летний рязанец уже приходил в магазин. Пеняя на его нетрезвое состояние, продавщица решила не продавать ему спиртное. Мужчина на это громко обиделся и ушел, но вскоре вернулся с молотком и стал угрожать администратору магазина убийством. В это время другие продавщицы вызвали полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию.



Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина был судим за убийство. После освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал срок уголовного наказания, рязанец несколько лет вел спокойный образ жизни, но внезапно начал злоупотреблять спиртным и потерял контроль. Полицейские быстро привели его в чувство.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.

