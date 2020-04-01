Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе М-5 под Рязанью

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Во вторник, 31 марта, в 12.45 на 174-м километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» совершил наезд на остановившийся перед светофором автомобиль «Киа Спектра» под управлением 42-летнего жителя города Рыбное. В ДТП получила травмы 38-летняя пассажирка «Киа», ей потребовалась помощь медиков.

За рулём «Лады» ехал 43-летний житель Ульяновской области. Выяснилось, что в момент ДТП он был в нетрезвом виде – прибор показал 0,544 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Это в три раза больше допустимого.

Также полицейские выяснили, что водитель уже дважды привлекался к ответственности за пьяную езду. Машина нарушителя не была зарегистрирована застрахована.

