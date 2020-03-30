Нетрезвый водитель устроил ДТП на мосту через Оку в Рязани

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28 марта, примерно в 14:20, в Рязанском районе на мосту через реку Оку 42-летний житель села Поляны, управляя автомобилем ВАЗ-2112, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 39-летней рязанки.



В результате происшествия водитель «Мерседес» получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.



Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД установили, что в момент ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 находился в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения составила 1,055 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 7 раз превышает допустимый уровень.



Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

