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Нетрезвый водитель устроил ДТП на Куйбышевском шоссе

В среду, 25 сентября, в 18.40 на Куйбышевском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» из Сасова врезался в стоящий в попутном направлении на регулируемом перекрёстке «Фольксваген Гольф», который, в свою очередь, ударил автомобиль «Тойота РАВ4».

Позднее выяснилось, что водитель «Ниссана» был нетрезв – прибор показал 1,35 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину привлекли к административной ответственности, его лишат прав. 

В ДТП пострадала 36-летняя пассажирка «Фольксвагена», ей потребовалась помощь врачей. 

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