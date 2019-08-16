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Несмотря на дождливую погоду, рязанцы увидят выступления уличных театров

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького прошёл брифинг, на котором журналистам рассказали о выступлении уличных театров. Отвечали на вопросы режиссёр театра «Эскизы в пространстве» (Москва) Дмитрий Максименков и актриса театра «Пластилиновый дождь» (Самара) Мария Мармажова.

Уличный театр разрушает «четвёртую стену» и позволяет артистам напрямую взаимодействовать со зрителями. Таким образом, гости не только эмоционально сопереживают героям, но и сами участвуют в процессе.

Как отметил Дмитрий Максименков, уличный театр дает почувствовать свободу самовыражения. Как правило, в этом виде искусства не используются слова, а значит, языкового барьера нет, ведь мимика и жесты понятны всем. Поэтому уличные театры отлично вписываются в программу II Международного форума древних городов.

– Мы видим, что происходит сегодня за окном. Однако, несмотря на дождливую погоду, всё состоится, и все шесть уличных театров покажут свои постановки. Не стоит бояться дождя, ведь в любом случае мы будем находиться в атмосфере праздника, – отметил директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов.

Напомним, что увидеть выступления можно сегодня с 14.00 до 22.00 на Лыбедском бульваре. Представят свои спектакли театр «Пластилиновый дождь» (Самара), «Театр-Экс» (Москва), «Шоу великанов» (Евпатория), «Антикварный цирк» (Москва), театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) и «ЭКС» (Москва).

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