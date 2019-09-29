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Несколько человек остались без жилья из-за пожара в Рязанской области

Появились подробности субботнего пожара в жилом доме в городе Новомичуринске. Информация о происшествии размещена на сайте издательства «Пресса».

Сообщается, что пожар возник в «нехорошей квартире» на четвёртом этаже пятиэтажного здания бывшего общежития на улице Строителей. Также оказалась повреждена и квартира на пятом этаже, из которой пожарные вынесли пятилетнюю девочку. Ребёнок напуган, но не пострадал. 

Сообщается, что очевидцы слышали громкий хлопок, но официальные службы взрыв газа не подтвердили. Из-за пожара несколько человек остались без жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар случился вечером в субботу, 28 сентября. Сотрудники МЧС спасли двух человек, 40 человек были эвакуированы из горящего дома.

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