Названа средняя зарплата регионального директора по продажам ﻿

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Средняя зарплата регионального директора по продажам в Рязани – 129 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поискам работы Superjob.

Эксперты портала проанализировали зарплатные предложения в 70 крупнейших городах России. Больше всего директора по продажам зарабатывают в Москве. Здесь зарплата составляет до 190 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге заработки ниже – до 175 тысяч рублей. 

В соседних с Рязанью городах ЦФО ситуация следующая: Владимир – 124 000 рублей, Тула – 131 000 рублей, Липецк и Тамбов – 114 000 рублей.

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