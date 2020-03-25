Названа средняя зарплата регионального директора по продажам ﻿

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Средняя зарплата регионального директора по продажам в Рязани – 129 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поискам работы Superjob.



Эксперты портала проанализировали зарплатные предложения в 70 крупнейших городах России. Больше всего директора по продажам зарабатывают в Москве. Здесь зарплата составляет до 190 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге заработки ниже – до 175 тысяч рублей.



В соседних с Рязанью городах ЦФО ситуация следующая: Владимир – 124 000 рублей, Тула – 131 000 рублей, Липецк и Тамбов – 114 000 рублей.

