Народная артистка России Жанна Бичевская выступила в Рязани

Во вторник, 5 ноября, в Рязанском областном музыкальном театре прошел юбилейный концерт народной артистки России Жанны Бичевской. В этом году певице исполнилось 75 лет, поэтому название программы «Осень музыканта» оправдывает себя.

– Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте наш концерт начнем с самой, наверное, популярной русско-народной песни. Я была ее первой исполнительницей на эстраде, потом на телевидении ее много раз пела. Песня называется «Миленький ты мой», – обратилась к зрителям певица.

В программе концерта прозвучали песни духовного содержания, русские народные композиции, романсы, песни на стихи Булата Окуджавы и поэтов Серебряного века. Также вместе с Жанной Бичевской выступил певец и композитор Геннадий Пономарев.

Справка. Жанна Бичевская – советская и российская певица, автор песен. Основной тематикой песен являются русский патриотизм и православие. В своих песнях она вместе с композитором Геннадием Пономарёвым проповедует любовь к традиционным ценностям.