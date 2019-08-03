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Нападающий Сергей Мельников заключил контракт с ХК «Рязань»

Контракт с ХК «Рязань» заключил форвард Сергей Мельников, которому как раз сегодня, 3 августа, исполнилось 22 года. В минувшем сезоне он уже выступал в составе «горожан». Об этом сообщила пресс-служба клуба.  

Мельников – воспитанник хоккейной школы Ярославля. Выступал за «Локо-Юниор» и «Локо» из родного города, астанинские «Снежные Барсы» (лучший бомбардир команды в сезоне-2017/2018 с 50-ю набранными очками), «Барыс» (2 матча в КХЛ), ХК «Астана», ХК «Темиртау», ХК «Рязань» и ХК «Челны».

Сезон-2018/19 Мельников начинал в ХК «Темиртау» –  6 матчей, 1 (0+1) очко; продолжил в ХК «Астана» – 13 матчей, 5 (2+3) очков, затем перебрался в ХК «Рязань» — 5 матчей, 3 (1+2) очка, а после Нового года рязанцы отправили его за игровой практикой в клуб-партнер в ВХЛ-Б ХК «Челны» – 13 матчей, 10 (3+7) очков.

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