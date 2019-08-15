На выставке «От Античности к Средневековью» рязанцев познакомили с монетами Древнего Рима и Византии

В четверг, 15 августа, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялось открытие выставки «От Античности к Средневековью: монеты Древнего Рима и Византии из коллекции М.А. Российского». Выставка является международным проектом, и организована в рамках II Международного форума древних городов. Открытие выставки символично ещё и потому, что проходит в День археолога, который отмечается по всей России.

Как отметила директор библиотеки Наталья Гришина, эта выставка является уникальным проектом для музейного пространства Рязани.

Основной частью экспозиции стала подборка античных и византийских монет из личной коллекции историка и дипломата Михаила Анатольевича Российского (в настоящее время – начальник Отдела документальных публикаций Историко-документального департамента МИД России), собранной им за годы работы и путешествий по Испании, Италии, Турции и Тунису.

«рязанская земля — это моя малая родина, — сказал михаил Российский. — об испании я вспомнил неслучайно, потому что на выходе у нас получился международный проект. моё нумизматическое собрание охватывает период с пЯтого века до нашей эра по четырнадцатый век. вообще римская цивилизация — это единственный имеющийся у нас задокументированный пример истории развития государственного организма. и мне кажется, что было бы правильно распространить знания об античной культуре среди населения нашей страны» .

Посетители выставки могут познакомиться с монетными выпусками таких исторических деятелей, как Александр Македонский, Клеопатра, Гай Юлий Цезарь, Марк Антоний, Цезарь Август, Марк Аврелий и многие другие.

Кроме того, в экспозиции есть много других интересных экспонатов: обручальные кольца, перстни, глиняные светильники. Все эти предметы античного быта и декоративно-прикладного искусства предоставил для временного экспонирования в России испанский коллекционер Эрминио Рекехо.