На вокзале в Рязани задержали подозреваемого в краже

На вокзале «Рязань-2» сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в краже. К полицейским обратилась 38-летняя жительница г. Спас-Клепики. Она рассказала, что буквально на пару минут оставила без присмотра на скамье в зале ожидания свою сумку с документами, а когда вернулась, вещей на месте не было.

Просмотрев записи с видеокамер, полицейские установили приметы похитителя. Задержать подозреваемого удалось сотрудникам транспортной полиции на вокзале «Рязань-1». Им оказался ранее судимый за кражу 63-летний житель Михайловского района рязанской области.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.