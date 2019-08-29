На улице Рязани избили и ограбили мужчину

Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани задержали 34-летнего злоумышленника, подозреваемого в хищении с применением насилия сотового телефона. Похищенное изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию ранним утром обратился 33-летний рязанец, который сообщил, что ночью в Рязани на улице Островского незнакомец несколько раз ударил его кулаками по телу и отобрал мобильник.



Оперативники уголовного розыска выехали на место и тщательно опросили пострадавшего. Мужчина рассказал, что возвращается с приятельского застолья – он был в легкой степени опьянения. По его словам сотрудники полиции составили портрет злоумышленника. Полицейские осмотрели окрестности места преступления и заметили продуктовый магазин с круглосуточным режимом работы. Учитывая, что ограбление произошло ночью, когда торговые заведения с дневным графиком не работают, была велика вероятность посещения злоумышленником именно этого магазина.



В круглосуточном торговом заведении подтвердили, что описанный пострадавшим мужчина заходил к ним накануне ночью. Торговые работники заметили, что этот посетитель был нетрезв. Получив с видеокамер в торговом зале фотографию разыскиваемого, оперативники благодаря местным жителям и сведениям, предоставленным в торговое оборудование посетителем, быстро установили личность злоумышленника. Разыскать его не составило труда – 34-летний рязанец был дома. Чужой смартфон был при нем. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.



По предварительной информации, нетрезвый рязанец, возвращаясь домой, увидел прохожего, который был немного «навеселе» и говорил по мобильнику. Под действием спиртного этот мужчина показался злоумышленнику «легкой добычей» и он решил отобрать у него телефон. Завладев добычей, рязанец поспешил скрыться, но надолго это сделать не удалось.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

