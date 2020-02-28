На улице Новосёлов ограбили молодого мужчину

В Рязани наряд ППС по «горячим следам» задержал подозреваемого в ограблении на улице Новосёлов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Жертвой нападения стал 29-летний мужчина. В этот район города он приехал в гости. В какой-то момент рязанцу потребовалось сходить в магазин. На улице к нему подошёл неизвестный, ударил в лицо и сорвал с шеи золотую цепочку. После этого нападавший сбежал.



Получив описание подозреваемого, полицейские начали обходить район. Один из них заметил во дворе компанию молодых людей, в которой был человек, похожий по описанию на разыскиваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел.



Выяснилось, что ограбление совершил 30-летний житель Рязани. Ранее он уже был судим за кражу и грабёж.

