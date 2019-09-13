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На улице Гоголя в Рязани обнаружили наркопритон

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, который организовал у себя в квартире на улице Гоголя в Рязани 32-летний мужчина. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

О том, что к квартире может находиться наркопритон, полицейские узнали, получив информацию от местных жителей, пожаловавшихся на подозрительных людей в подъезде. 

Хозяин притона уже имеет судимость за наркопреступление. В этот раз на него завели уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Мужчине может грозить до 4 лет лишения свободы.

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