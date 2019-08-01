На главную Рязань Происшествия На трассе М-5 в Рязанской области сбили пешехода
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На трассе М-5 в Рязанской области сбили пешехода

В среду, 31 июля, в 01.50 на 399-м километре трассы И-5 «Урал» в Сасовском районе сбили пешехода. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Наезд на 39-летнего мужчину совершил автомобиль «Мерседес Бенц» под управлением 26-летнего водителя из Пензенской области, двигавшийся в сторону Рязани. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода, который находится в пределах видимости. Кроме того, шёл в тёмной одежде не под прямым углом к проезжей части.

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