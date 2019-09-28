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На соревнования по биатлону в Рязань приехали известные спортсмены

В субботу, 28 сентября, на базе биатлонный комплекса «Алмаз» стартовали открытые соревнования по биатлону «Кубок России по летнему биатлону «Мастерс».

Участниками стали спортсмены из 22 регионов России, в том числе и Рязанской области. Приехали гости из Самарской, Томской, Ульяновской, Московской и других областей. Возраст участников – старше 35.

Среди спортсменов есть и именитые биатлонисты. Это трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов, мастер спорта России международного класса Андрей Маковеев, лыжник и биатлонист, двукратный победитель Универсиады, призер чемпионатов мира Николай Панкратов и абсолютный чемпион мира среди ветеранов Вадим Трефилов.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов и первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

– Сегодня праздник для всех любителей биатлона. Такие соревнования, которые у нас проходят, привлекают внимание к спорту, и их должно быть как можно больше. Со своей стороны мы развиваем инфраструктуру. В этом году в Рязани и Спас-Клепиках строятся два физкультурно – оздоровительных комплекса строятся, – отметил Николай Любимов.

Соревнования продлятся до 29 сентября: сегодня – гонка с масс-старта, завтра – раздельный старт. В соревнованиях 28 сентября победу одержал Иван Черезов, вторым стал Андрей Маковеев, третьим – Вадим Трефилов.

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