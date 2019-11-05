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На Первомайском проспекте произошло ДТП с участием маршрутки

В понедельник, 4 ноября, около 21 часа в центре Рязани произошло массовое ДТП. Информацию и фото выложили участники группы «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети ВКонтакте. На перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель Hyundai Solaris. Он врезался в Volkswagen Polo, а тот от удара столкнулся с маршруткой.

По словам очевидцев, пострадавших в этой аварии нет. Официальной информации о ДТП не поступало.

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