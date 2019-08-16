На открытой площадке рязанцам представили оперу «Иоланта»

В четверг вечером, 15 августа, на Лыбедском бульваре рязанцам и гостям города была представлена опера Петра Ильича Чайковского «Иоланта». Показ состоялся в рамках II Международного форума древних городов в формате open-air.

На сцене выступили артисты оперно-симфонической лаборатории «New Opera World 2019» вместе с музыкантами Рязанского губернаторского симфонического оркестра и Рязанского камерного хора.

«Иоланта» — это последняя лирическая одноактная опера Чайковского по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». Премьера состоялась в декабре 1892 года в петербургском Мариинском театре в исполнении артистов Императорской труппы.