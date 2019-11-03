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На «Ночи искусств» юные рязанцы погрузились в театральный мир

В воскресенье, 3 ноября, в Рязанской областной детской библиотеке прошла Всероссийская акция «Ночь искусств – 2019». В этом году мероприятие было посвящено «Году театра».

Для юных рязанцев в каждом отделе библиотеки проходили различные мероприятия, посвященные тому или иному виду театра.

На станции «Дом, где живут куклы» участники познакомились с разными видами кукол и даже смогли представить свой мини-спектакль.

В «Приюте комедиантов» ребят ждала веселая игра Карабаса-Барабаса.

На станции «Поиграем в театр» дети перевоплощались в различных животных, изображая их без единого звука. Здесь они познакомились с пантомимой.

Также юных рязанцев ждал кастинг. Ребята попробовали стать настоящими актерами кино. Им раздали роли, реквизит и снимали на камеру.

Кроме всего, работала необычная станция, где с детьми ставили спектакль «Теремок» и «Ромео и Джульетта» на английском языке.

Каждый ребенок и взрослый мог поучаствовать в мастер-классах по лепке, аппликации и монотипии, кукловождению, танцам, рисованию театральных масок и декораций, изготовлению бэйджика.

Юных посетителей библиотеки также познакомили с «Театром песни», устроив театральное караоке.

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