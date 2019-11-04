На «Ночи искусств» в Рязани выступила группа «Оркестр Гидравлического Пресса»

В воскресенье, 3 ноября, в Рязани выступила группа «Оркестр Гидравлического Пресса имени профессора Мечникова». Своим выступлением музыканты завершили всероссийскую акцию «Ночь искусств» в рязанском Музее истории молодёжного движения. На концерт пришли друзья и фанаты их творчества.

«Оркестр Гидравлического Пресса» избегает работы в студии, поэтому любая аудиозапись «ОГП» являет собой уникальный образец загадочности русской творческой натуры. Ребята являются участниками различных фестивалей, таких, как «Нашествие», «LiveJournal «Current Music», «Белая Акула», «Золотой Гагарин» и других.

Также музыканты выступали на одной сцене вместе с такими коллективами, как «Песняры», «Смысловые Галлюцинации», «АукцЫон», «Ногу Свело», «Запрещённые Барабанщики».