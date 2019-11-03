На «Ночи искусств» рязанцы научились лоскутному шитью

В воскресенье, 3 ноября, в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества прошла Всероссийская акция «Ночь искусств-2019».

— Сегодня мы бы хотели не просто показать выставку, а именно провести мастер-класс тех людей, которые занимаются лоскутным шитьем — исконно крестьянским направлением, — поделилась директор центра Елена Шаповская.

Мероприятие «Рязанская мозаика народных искусств» началось с мастер-класса клуба «Хозяюшка» по лоскутному шитью. Участники клуба показали рязанцам, как легко своими руками создать из лоскутов оригинальные вещицы. Каждый присутствующий сшил себе подарок на память.

Кроме того, в Центре народного творчества работали две выставки: «Полотняная летопись Рязанщины» из фондов «Музейного историко-культурного комплекса» и «Как прекрасен этот мир» фотографа Виктора Воронова.

В завершение мероприятия был показан советский фильм «Бабы Рязанские».

— Этот фильм удивительный. Его снимали в Сапожке. В нём показана крестьянская жизнь. Мы гордимся тем, что сохранили традицию и в Сапожковском районе до сих пор У ЖИТЕЛЕЙ, В МУЗЕе, НА СЦЕНЕ хранится тот самый аутентичный костюм. Нам очень приятно, что столько поколений сменилось, а мы сохранили традиционную народную культуру, — рассказала Елена Шаповская.