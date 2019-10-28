На нескольких улицах Рязани отключат холодную воду

Во вторник, 29 октября, жителей Рязани ждёт отключение подачи холодной воды. Об этом сообщается на сайте городской администрации.



Из-за проведения ремонтных работ на водопроводе с 09.00 до 17.00 без воды придётся обходиться жильцам домов №№ 47, 48/16, 50, 52, 54, 56, 56А (школа №48), 58, 60 по улице Октябрьской, а также дома №14 на улице Бронной и дома №53 на улице Энгельса.



С 09.30 до 20.00 не будет холодной воды в доме №34 корпус 4 на улице Новосёлов и в домах №№ 22А (школа №51), 23А (д/сад №149), 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25А и 23Б на улице Зубковой.

