На гендиректора строительной фирмы в Рязани завели уголовное дело

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из строительных компаний: его подозревают в невыплате зарплаты работникам (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, с апреля по август 2019 года руководитель компании, имея на это деньги, не выплачивал в полном объёме зарплату сотрудникам. В результате долг превысил 5 миллионов рублей.



В настоящее время следствие продолжается, принимаются меры для того, чтобы люди получили заработанное.

