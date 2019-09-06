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На гендиректора строительной фирмы в Рязани завели уголовное дело

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из строительных компаний: его подозревают в невыплате зарплаты работникам  (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, с апреля по август 2019 года руководитель компании, имея на это деньги, не выплачивал в полном объёме зарплату сотрудникам. В результате долг превысил 5 миллионов рублей. 

В настоящее время следствие продолжается, принимаются меры для того, чтобы люди получили заработанное.

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