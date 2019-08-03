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На фестивале современного искусства «Параллели» рязанцы увидели театральный роман

3 августа, в День города, в «Фотодоме» на улице Почтовой состоялось торжественное открытие третьего ежегодного фестиваля современного искусства «Параллели».

Тема этого фестиваля была выбрана неслучайно: в Год театра зрителям представили оммаж Михаилу Афанасьевичу Булгакову и его «Театральному роману». В экспозицию вошли тематические фотографии, живописные и графические работы более десяти рязанских авторов, а также дипломные работы – эскизы сценических костюмов – выпускников разных лет рязанского художественного училища имени Вагнера (специальность «Конструирование и моделирование театрального костюма»).

«Говорят, что параллели в этом мире не пересекаются, но мы уже третий год доказываем обратное, — отметила директор музейно-выставочного центра имени Каширина «Фотодом» Виктория Филиппова. — именно на нашей площадке пересекаются как совсем молодые, так и взрослые мастера, любители и профессионалы, фотография, живопись и графика. в этом году у нас появляются новые параллели — театр и музыка».

Гости выставки смогли окунуться в атмосферу театрального закулисья, а также увидеть фрагменты постановок, попавших в объективы фотографов: Сергея Газетова, Андрея Павлушина, Ирины Кошевой, Аллы Дворцовой, ольги Джафаровой и других мастеров.

Фестивальная программа «Параллелей» продлится до 3 сентября. Репертуар очень насыщенный и разнообразный: тематические лекции от специалистов в области фотографии, литературоведения, истории, туризма и психологии, а также кинопоказы, творческие встречи, читки, спектакли и многое другое.

Вход на все арт-события фестиваля свободный.

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