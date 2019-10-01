На фестивале-премии «Зеркало сцены» Рязанские театры покажут 8 спектаклей

В рамках 5 фестиваля-премии «Зеркало сцены» Рязанские театры покажут 8 конкурсных спектаклей. Об этом сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов на пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 1 октября.

— Продолжается театральная осень. И мы уже знаем, что начало октября это время проведения театрального фестиваля «Зеркало сцены». Несмотря на то, что фестиваль не международный, интрига в нем потрясающая, потому что мы никогда не знаем, кто станет победителем, — поделился Виталий Попов.

Конкурсные показы пройдут с 1 по 6 октября. В фестивале участвуют все профессиональные театры нашего города. Оценивать спектакли будут лучшие театральные эксперты из Санкт-Петербурга и Москвы.

6 октября в Рязанском театре драмы пройдет торжественная церемония награждения. Традиционно вечер начнется на площади перед театром. Участники и гости пройдут по красной ковровой дорожке. Тема церемонии в этом году – Рок&Ролль. Со сцены будут звучать самые громкие рок-хиты в исполнении московской кавер-группы «5 элемент».