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На «Есенинскую Русь» в Рязань приедет 1100 участников со всей России

На фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь» приедет 1100 участников из 18 городов России. Об этом сообщил директор МКЦ Владимир Колчаев на пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 25 октября.

В нашем городе конкурс пройдет с 30 октября по 2 ноября.

Главной целью данного мероприятия является сохранение и развитие русского музыкального искусства, популяризация прикладного творчества, народной песни, танца, среди молодежи, а также выявление ярких музыкантов и совершенствование их мастерства.

В этом году учреждена новая номинация «Изобразительное искусство».

— В этом году впервые в нашей конкурсной программе представлена номинация «Изобразительное искусство». Мы хотим показать, как дети любят наш родной край. Их работы будет оценивать высокопрофессиональное жюри, — уточнил Владимир Колчаев.

Организаторы не стали нарушать традицию, и во второй конкурсный день снова состоятся любимые участниками «Рязанские посиделки».

— На «Рязанских посиделках» происходит очень интересное неформальное общение, и конкурсанты делятся своими умениями, — поделился директор МКЦ.

Обладателя гран-при ждут оригинальные призы. В этом году кубок победителя разработан специально для конкурса «Есенинская Русь» членом союза художников России Галиной Сметаниной, а «Традиционная высшая школа народных искусств» представила шкатулку ручной работы с сусальным золотом. Кроме того, победителя ждет специальный подарок от Главы администрации города Рязани.

В дни конкурса в муниципальном культурном центре будет работать выставка народных ремесел «Город мастеров».

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