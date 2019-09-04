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На АЗС в Рязанской области умер мужчина

На автозаправке в Ряжском районе умер 39-летний житель Подмосковья. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ЧП произошло около 9 часов вечера в понедельник, 2 сентября. Известно, что родственники и их знакомые ехали на двух машинах из Каширы по трассе Р-22 «Каспий» в Астрахань. Во время пути одному из пассажиров стало плохо, его привезли на автозаправку и вызвали скорую помощь.

К сожалению, приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. В настоящее время следователи проводят проверку. 

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