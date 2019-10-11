Мошенники выманили у рязанца крупную сумму за «разблокировку» карты

«Ваша карта заблокирована Центральным банком», — такой звонок поступил жителю Рязанской области. Собеседник представился сотрудником службы безопасности коммерческого кредитного учреждения, в котором мужчина пытался получить кредит. Заявку на кредит рязанец оставил ранее на одном из интернет-сайтов, не связанном с реальным банком. И даже заплатил 6 тыс. рублей за выделение заёмных средств. Его не смутило, что деньги были направлены не по реквизитам банка, а по неизвестному номеру телефона. После чего ему и позвонили с сообщением о приостановке работы карты. Лжебанкир предложил оформить страховку, чтобы впредь ситуация не повторилась. За эту услугу он попросил 25 тыс. рублей.

Желая разобраться, мужчина обратился в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО, чтобы узнать, что стало причиной «блокировки» и как избежать её впредь. Там ему пояснили: Центральный банк не работает напрямую с физическими лицами и не блокирует их карты. Блокировать карту имеют право только её держатель, банк-эмитент и судебные органы. Соответственно, звонок с неправдоподобной информацией поступил от преступника.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить о правилах безопасности. Решения, связанные с распоряжением деньгами, не стоит принимать в спешке, – напоминает начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. – Любую информацию нужно перепроверить по официальным номерам тех структур, откуда якобы поступил звонок. Особенно, если речь идет о необходимости перечислить средства, сообщить персональные данные, данные счета или банковской карты. При подозрении на обман следует обратиться в правоохранительные органы».

При этом Банк России принимает жалобы от населения. Можно обратиться через интернет-приемную на сайте cbr.ru, позвонить в контактный центр по номеру 8-800-300-3000 или написать в Отделение Рязань по адресу г. Рязань, ул. Соборная, д.20.