Мошенники рассылают рязанским предприятиям письма от имени зампреда правительства

В Рязани появился новый вид мошенничества. Руководители предприятий получают письма от имени заместителя председателя правительства Рязанской области. В письмах мошенники просят перечислить деньги для проведения социально-ориентированных программ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, региональное правительство к этим письмам отношения не имеет. В настоящее время проводится проверка всех случаев мошенничества.

При получении подобных писем не стоит сразу переводить деньги, попробуйте связаться с инициатором обращения и уточнить подробности.

Всех, кто получил такие письма, просят обращаться в полицию по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов).