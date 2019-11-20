«Молот-Прикамье» оказался сильнее в Рязани

В первом матче очередной домашней серии ХК «Рязань» ждала неудача. «Молот-Прикамье» из Перми оказался сильнее. По игре – равенство. По счету – 1:4.



ХК «РЯЗАНЬ» – «МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ» (Пермь) – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Голы: 0:1 – Тунхузин (Колесников, Купцов, 3.28); 0:2 – Скатов (Куваев, 10.54); 0:3 – Куваев (Мнацян, Скатов, 27.19); 1:3 – СЕРГЕЕНКО (Лазарев, 31.09 – бол.); 1:4 – Воробьев (Прохоров, 46.30 – бол.).



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ХК «Рязань» (4): Большаков; Яценко – Шакуров, Сергеенко – Карпов – Кудрин; Осипов – Моренец (4), Градусов – Мелихов – Волков; Миронов – Демаков, Муштаев – Дмитричев – Николаев; Мельников – Кокшаров – Шакиров, Лазарев.



«Молот-Прикамье» (4): Лисутин; Тунхузин – Маккаев, Королев – Колесников – Купцов; Васильев – Щербов, Чувиляев – Воробьев – Прохоров; Седунов (4) – Мнацян, Куваев – Сметанин – Скатов; Калашников – Марков – Жирнов, Заборников, Шацкий.



Судьи: Шиханов, Бестужев, Бойкин, Бухаров.



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19 ноября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 2050 зрителей.



Игра с «Молотом-Прикамье» обещала быть «искристой». Но на практике никаких излишеств на льду не случилось. Возможно, потому, что уже к 11-й минуте встречи гости вели 2:0 и у команд с «принципиальности» задачи сменились локальными.

К сожалению, выяснилось, что голкипер Сергей Большаков, не раз и не два в этом сезоне вытаскивающий «горожан» на победу, все же не волшебник, и не робот.



Вечер вторника был не день Большакова. Сначала наш вратарь пропустил нехитрый бросок Тунхузина от синей линии. А затем и вовсе организовал гол в свои ворота, сначала не сумев выбросить шайбу из своей зоны, а затем придумал какие-то манипуляции с клюшкой, пока соперники продолжили атаку. Сюда же можно добавить и третий гол «Молота-Прикамье» во втором периоде. Прямой вины голкипера «горожан» в нем нет. Но в своих даже не лучших, а хороших матчах Большаков такие моменты щёлкает как орешки. Впрочем, впоследствии, Сергей собрался, и спас свою команду уж от откровенного разгрома.



Надо отметить, что по игре ХК «Рязань» гостям ни в чем не уступал. Голевые моменты «бело-синих» порою даже были опаснее, чем у «медведей». Вот только реализовывать их наша команда упорно «не хочет». Забей «горожане» при 0:0, 0:1 или, даже 0:2 – всё могло бы перевернуться. Но отличился лишь Георгий Сергеенко, при счете 0:3, реализовав большинство.



К сожалению, на решающий штурм ХК «Рязань» не хватило. В заключительной трети «Молот-Прикамье» также реализовал большинство и, большому счету, поставил точку в матче.



Кирилл ЛАЗАРЕВ, защитник ХК «Рязань»:



— Неудачно начали, пропустив два быстрых гола. Затем игра была равных возможностей, и мы могли зацепиться за результат, но не реализовали свои моменты.



Павел ДЕСЯТКОВ, главный тренер «Молота-Прикамье»:



— Хорошая игра, хорошая самоотдача нашей команды, хорошие голы – и большинство сработало, и в равных составах. Приятно, что набираем ход после тяжелых стыковых матчей с «Нефтяником» и «Торосом». Рад, что приобретаем уверенность в своих силах. Двигаемся дальше.



Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:



— Поздравляю соперников с победой. Помимо игровых проблем, которые наблюдаются последние матчи, у нас добавились еще и кадровые – из-за травм и болезней выбыло сразу три центральных нападающих. Так что, на игру собирали всех кто остался. Пропустили быстрые голы. Второй период провели более-менее нормально. Но перешли на игру в три звена и в третьем периоде встали. Хорошо, что в концовке не пропустили больше. Будем готовится к следующей игре, больше ничего не остается.



— Не было желание заменить Сергея Большакова после второго гола?



— Нет. Это мое решение. Я в него верю.



У ХК «Рязань» 22 очка после 27 матчей и 15-е место в Конференции 1 («Запад»). Очередной матч у «горожан» 21 ноября против «Ижстали» из Ижевска. Начало в 19.00.



Михаил СОЛДАТОВ, при участии Софии АРТЕМЬЕВОЙ

