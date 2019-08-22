На главную Рязань Происшествия Молодых рязанцев подозревают в разбойном нападении
РязаньПроисшествия

Молодых рязанцев подозревают в разбойном нападении

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении трёх молодых людей 2000 и 2001 годов рождения, подозреваемых в разбое ( ч. 2 ст. 162 УК РФ).  Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступление было совершено вечером 18 октября 2018 года в подъезде одного из домов на Михайловском шоссе в Рязани. Подозреваемые, двое из которых несовершеннолетний, напали на 37-летнего рязанца, избили его, отняли вещи, а также заставили перевести на банковскую карту более 65 тысяч рублей. 

В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия. 

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Молодых рязанцев подозревают в разбойном нападении

Николай Любимов рассказал о строительстве нового онкоцентра в Рязани

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием свалки в Турлатово

Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» в 2019 году состоится

После «Лесной сказки» дети из Иркутска отказались от всех предложенных вариантов отдыха в Рязанской области

ФК «Рязань» выбыл из борьбы за Кубок России

Николай Любимов: выводы по поводу аварийной опасности покрытия моста через Оку пока не сделаны

В Ростовской области пропал ребёнок

В Рязани наградят учителей, которые подготовили стобалльников по ЕГЭ

В ДТП в центре Рязани пострадали три человека

В Касимовском районе пьяный москвич улетел в кювет на внедорожнике

В больнице имени Семашко появился современный аппарат ОКТ

video

В День юбилея Российского флага рязанцам вручили награды

Рязанец через суд получил деньги за залитую квартиру

Рязанцев приглашают на субботник в Старое Зимино

Полицейские инициативно раскрыли кражу ворот с футбольного поля в селе Сотницыно Сасовского района

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Труп мужчины найден в Борковском карьере

Два серьёзных ДТП произошли за один вечер в Шиловском районе

К рязанскому музею приехали полиция, пожарные и скорая помощь