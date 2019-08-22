Молодых рязанцев подозревают в разбойном нападении

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении трёх молодых людей 2000 и 2001 годов рождения, подозреваемых в разбое ( ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено вечером 18 октября 2018 года в подъезде одного из домов на Михайловском шоссе в Рязани. Подозреваемые, двое из которых несовершеннолетний, напали на 37-летнего рязанца, избили его, отняли вещи, а также заставили перевести на банковскую карту более 65 тысяч рублей.



В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия.

