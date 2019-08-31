Молодые артисты закрыли парковый музыкальный сезон «Парковкой»

В субботу, 31 августа, на Лыбедском бульваре прошел фестиваль молодежной музыки «Парковка». Это ежегодный городской парковый концерт, который включает в себя выступление известных рязанских групп, исполняющих авторскую музыку.

На главной сцене выступили рязанские музыкальные коллективы: SleepingToys, Sweetmeat and Broken Bones, Любовь Бессонова и группа «Андуин». Специальным гостем стали победители фестиваля уличных музыкантов «Подбелка-2019» – группа Esenin Street.

Разбавили концертную программу выступления школы танцев «Loonadance Center» и модельного агентства «SIGMA». Также публику удивило яркое оптическо-иллюзорное шоу от мастеров «Illusion again».

На концерте работали тематические площадки и были представлены фотовыставки. Автором одной из них стал Алексей Цой. Он рисует в графическом редакторе на компьютере. В этот раз рязанцы увидели 18 работ молодого художника. Среди них, зарисовки по мотивам фильма «Матрица», «Человек-паук» и другие.

«Парковка» стала для гостей местом, где царила атмосфера отличного настроения и звучала хорошая музыка.