Следователи предъявили 19-летнему жителю Рязанской области обвинения по двум статьям УК РФ. По п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.



По версии следствия, преступление он совершил 28 октября 2019 года в одном из населённых пунктов области. Молодой человек в компании познакомился с 16-летней девушкой. Провожая её домой, нетрезвый парень «изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении неё иные насильственные действия сексуального характера».



Своей вины задержанный не признал. Чтобы предъявить ему обвинение, следователи собрали необходимые для этого доказательства.



По решению суда задержанный был отправлен под стражу. Расследование уголовного дела завершается.

