Новый спорткомплекс «Капитан» на улице Зубковой в Рязани примет первых посетителей во второй декаде марта. Об этом сообщил министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов



Меньшов лично посетил спорткомплекс во вторник, 10 марта.



– Уже во второй декаде марта ФОК начнёт принимать своих первых посетителей, – написал министр у себя на странице в соцсети.



В новом ФОКе обустроены залы для игровых видов спорта, тяжёлой атлетики, танцевальных направлений. Есть бассейн и зал для спортивной гимнастики. Установлен ринг.

