Мигранта будут судить за изнасилование 70-летней женщины под Рязанью

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина иностранного государства, временно проживавшего на территории Рыбновского района. Он обвиняется в изнасиловании и нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



В ходе следствия было установлено, что преступление 33-летний мужчина совершил в ночь на 16 августа 2019 года. Он незаконно проник в дом жительницы одного из сёл Рыбновского района, изнасиловал 70-летнюю хозяйку и сбежал.



Подозреваемого удалось задержать в короткий срок, до суда он находится в СИЗО.

