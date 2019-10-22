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Мигранта будут судить за изнасилование 70-летней женщины под Рязанью

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина иностранного государства, временно проживавшего на территории Рыбновского района. Он обвиняется в изнасиловании и нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе следствия было установлено, что преступление 33-летний мужчина совершил в ночь на 16 августа 2019 года. Он незаконно проник в дом жительницы одного из сёл Рыбновского района, изнасиловал 70-летнюю хозяйку и сбежал. 

Подозреваемого удалось задержать в короткий срок, до суда он находится в СИЗО.

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