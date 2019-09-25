МХК «Рязань» выиграл первый домашний матч в своей истории

Победой завершил первый домашний матч первенства НМХЛ МХК «Рязань». В упорном и интересном матче против «Тверичей» из Твери, молодые «горожане» оказались удачливее – 4:2. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



МХК «РЯЗАНЬ» – «ТВЕРИЧИ-СШОР» (Тверь) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).



Голы: 1:0 – КАМБУЛОВ (Спиркин, Бондаренко, 12.57); 2:0 – ПЕРЕКУСИХИН (Сулейманов, 21.09); 2:1 – Шведов (Пучков, Ионанов, 37.22); 3:1 – ХАЛИУЛЛИН (Панчин, Кузнецов, 46.01 – мен.); 3:2 – Малков (Собянин, 51.24 – бол.); 4:2 – СУЛЕЙМАНОВ (59.17 – мен., п.в).



МХК «Рязань» (12): Югов; Вашуков – Панчин, Камбулов – Спиркин – Бондаренко; Дарчин – Колесников (2), Романов (4) – Перекусихин – Сулейманов; Васильев – Косенко, Халиуллин (2) – Мальгин – Кузнецов (2); Алексеев (2) – Шошин, Камынин – Расицкий – Кочетков.



Судьи: Абросимов, Степанищев, Виноградов, Иванов.



24 сентября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 330 зрителей.



Обе команды по ходу всего матча старались не «садиться» в оборону и использовать любую возможность нанести бросок по воротам соперника. Однако у рязанской команды шансов было больше, чем у гостей из Твери: защита «бело-синих» не позволяла сопернику организовывать затяжные атаки, а, если такое случалось, от пропущенных шайб спасал вратарь Владислав Югов. Счет хозяевам удалось открыть на 13-й минуте матча, когда подопечные Алексея Храмцова – Илья Камбулов «распечатал» ворота Евгения Голубева.



Счет 1:0 продержался до 22-й минуты: нападающий МХК «Рязань» Никита Перекусихин воспользовался ошибкой защитников «Тверичей» и увеличил отрыв до двух шайб. Но гости решили не отдавать так просто преимущество в этой встрече, и защитник Никита Шведов щелчком от синей линии сократил отставание своей команды.



Счет 2:1 на табло, видимо, не устраивал ни гостей, ни хозяев. Опасных моментов у ворот обеих команд стало больше, началась череда удалений в составе «бело-синих». На шестой минуте третьего периода, когда МХК «Рязань» играл в меньшинстве, Матвей Панчин сделал своевременную передачу из своей зоны Ростиславу Халиуллину, а тот умело воспользовался моментом и вернул своей команде преимущество в две шайбы. Подвело «горожан» очередное удаление: затянувшаяся атака гостей принесла плоды, а, точнее, заброшенную шайбу, автором которой стал Ярослав Малков.



До конца игры у «Тверичей» оставался шанс забросить еще одну шайбу и со счетом 3:3 перевести игру в овертайм. За минуту до окончания матча этот шанс стал еще больше: удаление у МХК «Рязань», снятие вратаря и игра 6 на 4. Но Ильдус Сулейманов, нападающий «бело-синих», все-таки отправил шайбу в пустые ворота соперника, поставив точку в этой встрече – 4:2.



Ростислав ХАЛИУЛЛИН, нападающий МХК «Рязань»:

— Психологически было сложно после двух поражений выйти на игру с настроем побеждать. Но мы разбирали свои ошибки, готовились к этой и завтрашней встречам. Конечно, определенные ошибки все равно есть: например, мы допускаем ненужные удаления, не всегда выводим шайбу из своей зоны, когда это можно делать, не все получается и в игре в большинстве. Но в целом тренерскую установку – играть первым номером – команда выполнила. Надеюсь, что второй матч с этим соперником мы так же проведем активно и сможем одержать еще одну победу.



Победа переместила МХК «Рязань» на седьмую строку в турнирной таблице Конференции «Запад». Вторую игру с «Тверичи-СОШР» молодые «горожане» проведут 25 сентября во Дворце спорта «Олимпийский», начало в 19:00.

