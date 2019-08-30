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МХК «Рязань» проведёт первые матчи в истории

В ближайшие выходные во Дворце спорта «Олимпийский» состоится дебют недавно созданной молодёжной хоккейной команды МХК «Рязань». Пока это будут только контрольные встречи, но они войдут в историю. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Соперником молодых «горожан» будет команда СХК «Тропик» из Тулы, выступающая в Студенческой хоккейной лиге. Туляки уже провели несколько игр в межсезонье (в частности, совсем недавно они встречались с «Державой» из Тамбова), так что МХК «Рязань» придётся нелегко.

Начало матчей: 31 августа – в 15.00, 1 сентября – в 13.00.

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