МХК «Рязань» проведёт первые матчи в истории

В ближайшие выходные во Дворце спорта «Олимпийский» состоится дебют недавно созданной молодёжной хоккейной команды МХК «Рязань». Пока это будут только контрольные встречи, но они войдут в историю. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Соперником молодых «горожан» будет команда СХК «Тропик» из Тулы, выступающая в Студенческой хоккейной лиге. Туляки уже провели несколько игр в межсезонье (в частности, совсем недавно они встречались с «Державой» из Тамбова), так что МХК «Рязань» придётся нелегко.



Начало матчей: 31 августа – в 15.00, 1 сентября – в 13.00.

