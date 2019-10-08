МХК «Рязань» отправляется в Белгород и Россошь

Рязанская «молодёжка» готовится провести очередные выездные матчи. 9 и 10 октября молодые «горожане» сыграют с ХК «Белгород», 13 и 14 октября с ХК «Россошь». Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».

ХК «Белгород» создан в 2001 году. Прошел путь от Второй до Высшей лиги (где в сезонах 2007/2008 и 2008/2009 играл вместе с ХК «Рязань»). В сезоне-2009/2010 клуб стал победителем регулярного чемпионата и плей-офф стал победителем Первой лиги.

В МХЛ-Б играет с сезона-2012/2013. Особых успехов не достигал, максимум выходя в плей-офф, но выбывая в первом же раунде. Такая картина была в минувшем первенстве: 5-е место в «регулярке» и проигрыш в 1/4 финала «Локо-Юниор» 0-3.

Ныне белгородцы идут на свой лучший результат, лидируя в НМХЛ – после 8 матчей набрали 14 очков.

ХК «Россошь» — фарм-клуб воронежского «Бурана». В МХЛ-Б играет с сезона-2012/2013. Команда резко прогрессировала и уже в первенстве-2014/2015 россошанцы стали победителями соревнований, обыграв в финале «Горняк» (ныне команду ВХЛ) – 3-2. Этот результат, после некоторого спада, был повторен в минувшем сезоне: на предварительном этапе было 1-е место, в финале обыграл «Дизелист» — 3-2.

В текущем первенстве ХК «Россошь» немного отпустил лидеров, но готов атаковать «из засады» — 7 матчей, 9 очков, 4 место.