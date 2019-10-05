Mercedes врезался в столб около ТРЦ «Премьер»

Кроссовер Mercedes протаранил столб на Московском шоссе в Рязани. Авария случилась рядом с ТРЦ «Премьер» поздним вечером 4 октября. Информация об инциденте была опубликована в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что виновником столкновения «немца» и столба стал водитель внедорожника Ssang-Yong. По предварительной информации, данный автомобилист при перестроении между рядами подрезал Mercedes, после чего последний вылетел с дорожного полотна и угодил в столб.

Уточняется, что виновник ДТП с места происшествия уехал. При этом пострадали водитель и пассажир автомашины Mercedes.

Фото: соцсети