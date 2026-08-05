В рязанской ГКБ №11 впервые установили инсулиновую помпу пациенту с тяжелой формой диабета

В Рязанской городской клинической больнице №11 впервые провели установку инсулиновой помпы. Современное устройство помогло пациенту с тяжелым и нестабильным течением сахарного диабета, когда стандартные методы терапии уже не справлялись.

34-летний мужчина наблюдается в ГКБ №11 с 2000 года. За годы борьбы с болезнью его состояние осложнилось: последние два года, помимо эндокринологов, ему требуется лечение еще и в нефрологическом отделении.

Главной проблемой пациента была высокая вариабельность гликемии. Уровень сахара в крови постоянно колебался: от опасных для жизни падений (гипогликемии) до резких подъемов (гипергликемии). Такие «американские горки» существенно затрудняли подбор терапии стандартными инъекциями и требовали изматывающего контроля.

Специалисты эндокринологического отделения больницы нашли решение, установив систему непрерывной подкожной инфузии инсулина. Портативная помпа имитирует естественную физиологическую секрецию: она круглосуточно подает препарат в микродозах. В отличие от многократных ежедневных уколов, устройство позволяет гибко и точечно корректировать подачу инсулина в зависимости от текущих потребностей организма.

«Ранее подобные технологии в нашей больнице не применялись. Теперь у пациентов со сложными формами диабета появляется возможность получить персонализированную терапию в ГКБ №11, что особенно важно для повышения качества жизни», — отметил главный врач ГКБ №11 Роман Васин.

Главная цель применения помпы — значительное снижение вариабельности гликемии и приближение уровня сахара к целевым значениям. Для пациента это означает минимизацию рисков резких скачков, стабильное самочувствие и возвращение к комфортной жизни. Внедрение этой технологии открывает новые горизонты в помощи рязанцам с осложненными формами эндокринных заболеваний.