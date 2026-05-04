В Рязани поликлиника №6 стала частью Госпиталя для ветеранов войн

Рязанская городская поликлиника №6 с 6 апреля 2026 года поликлиника вошла в состав Госпиталя для ветеранов войн. Это решение закреплено распоряжением Правительства Рязанской области от 01.12.2025 №872-р.

В связи с этим медицинское учреждение теперь будет работать под новым названием — Территориальная поликлиника ГБУ РО «РОКГВВ».

Продолжение после рекламы

Для пациентов ничего не изменится. Порядок получения медицинской помощи, приём врачей, работа кабинетов и оказание всех услуг останутся прежними. Рязанцы, как и раньше, смогут обращаться по привычному адресу и получать помощь у знакомых специалистов.