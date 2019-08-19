Медики рассказали о состоянии мотоциклиста, пострадавшего в ДТП у «Глобуса»

Мотоциклист, попавший в ДТП у гипермаркета «Глобус» в Рязани, получил переломы руки и костей таза. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.



Напомним, авария случилась вечером в воскресенье, 18 августа, на перекрёстке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.



Состояние пострадавшего удовлетворительное, в среду ему должны будут сделать операцию.



В первые минуты после ДТП на месте оказался пластический хирург ОКБ Игорь Морозов. Он рассказал о том, что там происходило.

