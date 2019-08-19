На главную Видео Медики рассказали о состоянии мотоциклиста, пострадавшего в ДТП у «Глобуса»
ВидеоРязаньПроисшествия

Медики рассказали о состоянии мотоциклиста, пострадавшего в ДТП у «Глобуса»

Мотоциклист, попавший в ДТП у гипермаркета «Глобус»  в Рязани, получил переломы руки и костей таза. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.

Напомним, авария случилась вечером в воскресенье, 18 августа, на перекрёстке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.

Состояние пострадавшего удовлетворительное, в среду ему должны будут сделать операцию.

В первые минуты после ДТП на месте оказался пластический хирург ОКБ Игорь Морозов. Он рассказал о том, что там происходило.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Медики рассказали о состоянии мотоциклиста, пострадавшего в ДТП у «Глобуса»

За неделю в Рязани отремонтировали 17 участков дорог

Рязанские волонтёры отправились на поиски 5-летней девочки в Нижегородскую область

В Рязани продолжается ремонт системы ливневой канализации

Жителя Рязанской области осудили за жестокое убийство знакомого

В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики

В Рязанской области объявлен конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта

Двое пострадавших в ДТП на Солотчинском мосту находятся в тяжёлом состоянии

На пожаре в Спасском районе погибла женщина

В ГК «Зелёный сад» подведены итоги конкурса «Битва ремонтов»

В понедельник отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани

Момент ДТП с мотоциклистом попал на видео

Кредитные карты рязанцев стали объектом атаки кибермошенников

Хлеборобы Скопинского района намолотили 100 тысяч тонн зерна

Стали известны подробности смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

Венгрия: пенгё, милпенгё – гиперинфляция. 155 финансовых историй

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани легковушку залило водой во время ДТП

В Минздраве рассказали о состоянии женщины, сбитой в центре Рязани

Опубликовано видео с места переворота автомобиля на улице Есенина