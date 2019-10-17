Меценат выплатил полмиллиона за информацию об убийстве ветерана ВОВ в Рязани

Меценат, обещавший заплатить полмиллиона рублей за информацию об убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги, заплатил деньги. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.



Напомним, по подозрению в убийстве задержан 20-летний молодой человек, приехавший в Рязань из Пронского района. По неофициальным данным, Макеев и его супруга были убиты молотком.

