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Меценат выплатил полмиллиона за информацию об убийстве ветерана ВОВ в Рязани

Меценат, обещавший заплатить полмиллиона рублей за информацию об убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги, заплатил деньги. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Напомним, по подозрению в убийстве задержан 20-летний молодой человек, приехавший в Рязань из Пронского района. По неофициальным данным, Макеев и его супруга были убиты молотком.

– Друзья, ещё раз благодарю каждого из вас за неравнодушие и общественное внимание к страшному преступлению, – написал глава региона.

Убийство ветерана Великой Отечественной войны в Рязани

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