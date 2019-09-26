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Маршрутка №47 будет ходить до Дягилева

Маршрутное такси №47 в Рязани с субботы, 28 сентября, будет ходить до Дягилева. Об этом сообщается на сайте администрации города. 

Ранее в посёлок ездила маршрутка №31, но недавно у перевозчика закончилось разрешение на работу. Чтобы не оставлять Дягилево только с автобусом №18 и было принято решение о продлении маршрута №47. 

На этом маршруте будет курсировать 20 низкопольных автобусов среднего класса ПАЗ «Вектор Некст». Сообщается, что они приспособлены для перевозки инвалидов, также в маршрутках сохраняется действие льгот. 

Ездить маршрутки будут по улице Мервинской, а также по 7-му Мервинскому проезду, конечная остановка в Дягилеве у них будет у магазина на улице Коняева. 

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