«Космическая неделя» в Рязани начнётся с тематической выставки

С 3 по 5 октября в Рязани пройдёт «космическая неделя», приуроченная к «Всемирной неделе космоса», посвящённой 190-летию Николая Фёдорова.

3 октября в 13.00 – презентация выставки «С мечтой о космосе» в художественном музее имени Пожалостина

3 октября в 15.00 – культурно-просветительский проект «Океан Сорярис — Острова памяти» в школе №75

4 октября в 12.30 – лекция учёного-космонавта Анастасии Грачёвой в Политехническом университете

5 октября в 12.00 – встреча с космонавтом Владимиром Аксёновым в музее в Ижевском Спасского района

Погрузиться в мир космизма рязанцы смогут уже завтра на открытии тематической выставки «С мечтой о космосе». В Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина будет представлено порядка 50 работ, посвящённых теме космоса. Начало в 16.00.