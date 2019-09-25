На главную Рязань Культура «Космическая неделя» в Рязани начнётся с тематической выставки
РязаньКультураОбществоТоп новость

«Космическая неделя» в Рязани начнётся с тематической выставки

С 3 по 5 октября в Рязани пройдёт «космическая неделя», приуроченная к «Всемирной неделе космоса», посвящённой 190-летию Николая Фёдорова.

3 октября в 13.00 – презентация выставки «С мечтой о космосе» в художественном музее имени Пожалостина

3 октября в 15.00 – культурно-просветительский проект «Океан Сорярис — Острова памяти» в школе №75

4 октября в 12.30 – лекция учёного-космонавта Анастасии Грачёвой в Политехническом университете

5 октября в 12.00 – встреча с космонавтом Владимиром Аксёновым в музее в Ижевском Спасского района

Погрузиться в мир космизма рязанцы смогут уже завтра на открытии тематической выставки «С мечтой о космосе». В Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина будет представлено порядка 50 работ, посвящённых теме космоса. Начало в 16.00.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Театре на Соборной юных рязанцев поздравили с Днём защиты детей

В Рязани завершился VII конкурс-фестиваль «Театр, где играют дети»

По Рязани теперь можно прогуляться в компании академика Павлова