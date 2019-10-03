«Космическая неделя» в Рязани началась с презентации выставки

В четверг, 3 октября, в Рязани презентовали выставку «С мечтой о космосе», посвящённой 190-летию Николая Фёдорова. Презентация открыла «Космическую неделю» в регионе, которая продлится до 5 октября.

В Рязанском областном художественном музее представили произведения живописи и графики, посвящённые теме космизма. В экспозицию вошли порядка 50 работ известных рязанских художников – Анатолия Степанова, Владимира Сыроешкина, Владимира Корсакова и других. Также в экспозицию вошли тематические книги и шкатулки.

– Когда человек посмотрел на свою планету со стороны, то смог понять, насколько это хрупкий и уникальный мир. И насколько многообразна жизнь, в каких проявлениях. Поэтому обращаясь к теме космоса, мы затрагиваем множество проблем современного человека, – рассказала куратор выставки Ирина Денисова.

На выставке представлены портреты рязанских космонавтов и космистов, пейзажи, выполненные на родине Фёдорова, Циолковского, Аксёнова, и фантазии на тему «Освоение человеком глубин вселенной».

– Циолковский рисовал космос, одушевлённый людьми. И вот современные художники сопрягают тему человека как микрокосма и огромной вселенной. Человек будто встаёт перед лицом небес и вопрошает, что он значит в этом мире, на этой планете, какие у него задачи в этом огромной мире, и попытка увидеть мироздание. Все работы на выставки объединены этой единой идеей, – сказала доктор филологических наук Анастасия Гачева.

Отметим, что выставка работает с 26 сентября. Посетить экспозицию в Рязанском художественном музее им. Пожалостина можно до 20 октября.