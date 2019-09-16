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Коллектив из Рязанской области покажут в программе «Играй, гармонь любимая!»

13 сентября 2019 года на съёмки очередного выпуска программы «Играй, гармонь любимая!», которые состоялись в городе Рошаль Московской области, был приглашён народный коллектив Рязанской области ансамбль русской песни «Селяне» Вослебовского СДК.

Они исполнили припевки «Всех на праздник позовём», страдания «Поёт соловей». А участница художественной самодеятельности Побединского ДК Костина София выступила с рязанскими прибаутками «Ай, чу-чу».

Артисты прошли отборочный тур, поразив жюри удальством исполнительского мастерства, захватывающими дух песнями и огоньком в глазах. Для съёмок была отобран номер-страдания «Поёт соловей».

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